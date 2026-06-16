Cartunista russo dissidente é assassinado na Polônia
compartilheSIGA
Um cartunista russo crítico do presidente Vladimir Putin foi assassinado a tiros na segunda-feira (16) no leste da Polônia e dois bielorrussos foram detidos, informaram nesta terça-feira a Justiça e a polícia polonesas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Robert Kouzovkov, 44 anos, conhecido pelo nome artístico de Semion Skrepetski, foi assassinado à queima-roupa na segunda-feira na cidade de Bia?a Podlaska.
Uma investigação foi aberta, informou o porta-voz do Ministério Público, Marcin Kozak.
Dois bielorrussos foram detidos nas imediações do consulado de seu país em Bia?a Podlaska, acrescentou o porta-voz.
Segundo as autoridades polonesas, Skrepetski levou três tiros disparados por uma pessoa não identificada.
Quando caiu no chão, o agressor se aproximou e efetuou mais dois tiros à queima-roupa.
Até o momento, "não foram apresentadas acusações" contra os dois bielorrussos detidos, que "continuam à disposição do MP e da polícia", ressaltou Kozak.
Skrepetski era conhecido por suas charges às vezes provocativas, direcionadas contra importantes figuras políticas russas, de Putin e do líder soviético Josef Stalin ao falecido opositor Alexei Navalny.
Uma de suas obras mais conhecidas reinterpreta um ícone ortodoxo clássico, com Stalin segurando Putin em vez da Virgem Maria com o Menino Jesus.
Skrepetski mudou-se para a Polônia em 2021, alegando o temor de perseguição política na Rússia.
Na Polônia, ele frequentava atos da oposição russa, mas também a criticava abertamente.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ks-bo/gab/pcl/meb/arm/fp