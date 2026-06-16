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Cartunista russo dissidente é assassinado na Polônia

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Repórter
16/06/2026 08:27

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Um cartunista russo crítico do presidente Vladimir Putin foi assassinado a tiros na segunda-feira (16) no leste da Polônia e dois bielorrussos foram detidos, informaram nesta terça-feira a Justiça e a polícia polonesas.

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Robert Kouzovkov, 44 anos, conhecido pelo nome artístico de Semion Skrepetski, foi assassinado à queima-roupa na segunda-feira na cidade de Bia?a Podlaska.

Uma investigação foi aberta, informou o porta-voz do Ministério Público, Marcin Kozak. 

Dois bielorrussos foram detidos nas imediações do consulado de seu país em Bia?a Podlaska, acrescentou o porta-voz. 

Segundo as autoridades polonesas, Skrepetski levou três tiros disparados por uma pessoa não identificada.

Quando caiu no chão, o agressor se aproximou e efetuou mais dois tiros à queima-roupa. 

Até o momento, "não foram apresentadas acusações" contra os dois bielorrussos detidos, que "continuam à disposição do MP e da polícia", ressaltou Kozak.

Skrepetski era conhecido por suas charges às vezes provocativas, direcionadas contra importantes figuras políticas russas, de Putin e do líder soviético Josef Stalin ao falecido opositor Alexei Navalny. 

Uma de suas obras mais conhecidas reinterpreta um ícone ortodoxo clássico, com Stalin segurando Putin em vez da Virgem Maria com o Menino Jesus.

Skrepetski mudou-se para a Polônia em 2021, alegando o temor de perseguição política na Rússia. 

Na Polônia, ele frequentava atos da oposição russa, mas também a criticava abertamente.

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ks-bo/gab/pcl/meb/arm/fp

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