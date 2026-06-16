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Tribunal sueco condena homem a 4 anos de prisão por forçar esposa à prostituição

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AFP
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Repórter
16/06/2026 07:51

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Um tribunal sueco condenou nesta terça-feira (16) um homem de 61 anos a quatro anos e cinco meses de prisão por ter "explorado sem piedade" sua esposa, a quem obrigou, durante três anos, a manter relações sexuais pagas com mais de 100 homens.

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O réu foi considerado culpado de lenocínio com agravante, tentativa de estupro, agressão, ameaças e um crime menor relacionado às drogas, informou a corte em um comunicado.

"O tribunal distrital determinou que o homem introduziu sua esposa na prostituição e gerenciou a maior parte da operação", afirma a nota. 

O Ministério Público identificou quase 120 homens que pagaram para manter relações sexuais com a mulher.

O caso, que chocou a Suécia, foi comparado ao da francesa Gisèle Pelicot, cujo marido foi condenado em 2024 por dopá-la e permitir que dezenas de homens a estuprassem enquanto ela estava inconsciente. 

A promotora Ida Annerstedt disse à AFP, no início do julgamento em abril, que a mulher tinha "um medo profundo" do marido, que a ameaçava dizendo que iria "liberar o monstro" se ela o desobedecesse. 

O julgamento aconteceu entre 10 de abril e 26 de maio em um tribunal de Härnösand, norte da Suécia, em grande parte a portas fechadas. 

A promotora havia solicitado uma pena de 10 anos de prisão. 

Segundo a acusação, o homem publicava anúncios na internet, organizava os encontros e vigiava a esposa, que era obrigada a realizar atos sexuais, inclusive online, para atrair mais clientes.

O réu também enfrentava oito acusações de estupro, mas o tribunal as rejeitou por considerar que não estava claro se a participação da mulher havia sido voluntária em sete casos, e em outro não foi possível determinar quais atos ocorreram. 

A lei sueca não pune as pessoas que oferecem serviços sexuais, mas sim a compra dos serviços ou o ato de facilitar ou se aproveitar da prostituição de terceiros.

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jll/meb/arm/fp

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