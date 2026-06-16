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Trump afirma que 'Rússia deveria alcançar um acordo' com a Ucrânia

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AFP
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Repórter
16/06/2026 07:39

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (16) que a Rússia "deveria alcançar um acordo" com a Ucrânia, durante a reunião de cúpula do G7 na França, onde confirmou um encontro com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky.

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"A Rússia deveria alcançar um acordo (com a Ucrânia). A Rússia perdeu uma quantidade enorme de pessoas, e a Ucrânia também", declarou Trump à imprensa, durante uma reunião bilateral com o emir do Catar. 

Zelensky participa do segundo dia da cúpula do G7, na cidade francesa de Evian. Trump disse que teve "uma reunião" com seu homólogo ucraniano e que outras discussões estavam previstas para esta terça-feira.

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aue-sjw-tjc/avl/fp

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