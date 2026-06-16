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Inteligência francesa rompe com o grupo americano de IA Palantir

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Repórter
16/06/2026 07:39

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Os serviços de inteligência da França deixarão de trabalhar com o grupo americano IA Palantir, anunciou nesta terça-feira (16) o primeiro-ministro Sébastien Lecornu, em um momento em que os países europeus desconfiam cada vez mais da confiabilidade dos Estados Unidos.

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"Não podemos aceitar novas dependências estratégicas no campo digital", disse Lecornu em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual anuncia novos investimentos públicos de 655 milhões de euros (3,85 bilhões de reais) para desenvolver a própria IA do país.

A decisão da Direção-Geral de Segurança Interna (DGSI) de encerrar seu contrato com a Palantir ocorre após Washington ter decidido, na semana passada, cortar o acesso ao poderoso modelo Fable, da empresa de IA Anthropic, para usuários não americanos. 

A França "não deve depender da boa vontade de certos parceiros, que são capazes de fechar a torneira do acesso à inteligência artificial", afirmou Lecornu.

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tgb/tjc/avl/fp

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