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Principal negociador iraniano vai participar da assinatura de acordo com EUA

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/06/2026 06:27

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O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, participará da cerimônia de assinatura, programada para sexta-feira (19) na Suíça, do acordo que acaba com a guerra com os Estados Unidos, informou nesta terça-feira (16) o vice-chanceler da República Islâmica.

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"A Suíça será a sede da assinatura, mas o local exato ainda não foi definido. A próxima rodada de negociações começará imediatamente após a assinatura", afirmou Majid Takht Ravanchi, antes de revelar que o vice-presidente JD Vance representará Washington, segundo a televisão estatal.

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rkh-mz/axn/arm/avl/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel politica

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