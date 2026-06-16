Cantora Bonnie Tyler sai do coma induzido

A cantora britânica Bonnie Tyler, conhecida por seus sucessos dos anos 1980, saiu do coma induzido em que foi colocada em maio após uma cirurgia em Portugal, mas continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), informaram sua família e seu agente.

A estrela de 75 anos, famosa pelas canções "Total Eclipse of the Heart" (1983) e "Holding Out for a Hero" (1984), foi colocada em coma induzido em um hospital de Faro, Portugal, para ajudá-la na recuperação após uma cirurgia intestinal de emergência.

Uma mensagem publicada na segunda-feira no site da cantora, sua equipe e a família explicaram que "ela não está mais em coma, mas não se encontra nada bem e segue em cuidados intensivos" em Portugal, onde possui uma residência secundária.

"Os médicos confiam que ela terá uma boa recuperação, mas isso levará tempo", acrescentaram.

Todos os shows previstos até o fim de agosto foram cancelados ou adiados. Tyler tinha apresentações programadas na Alemanha e na Áustria, assim como em um festival no Reino Unido.

Conhecida por sua voz rouca e pela sua cabeleira loira, Bonnie Tyler representou seu país no Festival Eurovision em 2013 com "Believe in Me". Ela terminou em 19º lugar.

O rei Charles III distinguiu Bonnie Tyler em 2023 como membro da Ordem do Império Britânico (MBE), em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a música.

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