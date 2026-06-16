Banco do Japão eleva taxas de juros ao maior nível desde 1995

O Banco do Japão anunciou nesta terça-feira (16) um aumento da taxa de juros ao nível mais elevado desde 1995, em sua luta contra a inflação provocada pela guerra no Oriente Médio, mesmo após o anúncio de acordo entre Washington e Teerã.

A instituição financeira da quarta maior economia do mundo elevou sua taxa básica em 0,25%, para 1,0%, o primeiro aumento desde dezembro.

A decisão, que está dentro das expectativas do mercado, aconteceu após as recentes medidas de ajuste monetário do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Indonésia, e antes de uma reunião do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos nesta semana.

O Japão dependia do Oriente Médio para quase 90% de seu abastecimento de petróleo antes do início da guerra, em 28 de fevereiro, que provocou um abalo na economia mundial.

Os problemas do país foram agravados pela desvalorização do iene, devido ao aumento dos preços do petróleo e à diferença entre as taxas de juros dos Estados Unidos e do Japão.

O governo japonês gastou 11,7 trilhões de ienes (72 bilhões de dólares, 364 bilhões de reais) no mês passado para apoiar a moeda, que permanece estagnada em torno de 160 ienes por dólar.

Com a inflação nos Estados Unidos em seu nível mais elevado em três anos, aumentam as expectativas de que o Fed siga o exemplo, mesmo depois do anúncio de um acordo de paz entre Washington e Teerã.

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