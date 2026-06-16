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Irã e Nova Zelândia empatam (2-2) em Los Angeles na estreia na Copa do Mundo

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Repórter
16/06/2026 00:13

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Irã e Nova Zelândia empataram em 2 a 2 nesta segunda-feira (15), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, uma partida muito aguardada do Grupo G, disputada em meio a protestos de opositores do governo iraniano, tanto do lado de fora quanto dentro do estádio em Los Angeles. 

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Elijah Just, que colocou sua equipe em vantagem no placar aos 7 minutos e no início do segundo tempo (55'), foi o destaque dos neozelandeses.

No entanto, a equipe permitiu que os adversários igualassem em duas ocasiões, com gols de Ramin Rezaeian (32’) e Mohamad Mohebi (64’). 

O empate deixou o Grupo G totalmente em aberto, após o 1 a 1 entre Bélgica e Egito, que se enfrentaram mais cedo. 

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ag/mcd/aam

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