Irã e Nova Zelândia empatam (2-2) em Los Angeles na estreia na Copa do Mundo

Irã e Nova Zelândia empataram em 2 a 2 nesta segunda-feira (15), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, uma partida muito aguardada do Grupo G, disputada em meio a protestos de opositores do governo iraniano, tanto do lado de fora quanto dentro do estádio em Los Angeles.

Elijah Just, que colocou sua equipe em vantagem no placar aos 7 minutos e no início do segundo tempo (55'), foi o destaque dos neozelandeses.

No entanto, a equipe permitiu que os adversários igualassem em duas ocasiões, com gols de Ramin Rezaeian (32’) e Mohamad Mohebi (64’).

O empate deixou o Grupo G totalmente em aberto, após o 1 a 1 entre Bélgica e Egito, que se enfrentaram mais cedo.

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