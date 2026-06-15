Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Reino Unido vai fornecer combustível nuclear à Ucrânia e endurecer sanções contra Rússia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/06/2026 20:13

compartilhe

SIGA

O Reino Unido vai fornecer urânio enriquecido à Ucrânia para suas centrais nucleares, e impor novas sanções contra a Rússia, informou o primeiro-ministro Keir Starmer, na véspera da reunião de cúpula do G7.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Londres criticou "os ataques bárbaros" da Rússia contra a Ucrânia e afirmou que está "intensificando" suas medidas, ao "cortar a receita que alimenta a guerra de Putin e apoiar a Ucrânia nos próximos invernos", disse Starmer, citado em um comunicado.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, deve participar amanhã da reunião de cúpula das sete maiores potências mundiais, na cidade francesa de Évian-les-Bains, onde os aliados vão buscar inclinar a balança em favor de Kiev, após mais de quatro anos de guerra.

O gabinete de Starmer ressaltou que o acordo "vai abastecer a Ucrânia de energia nos próximos dois anos".

Pressionado em seu país após a renúncia de seu ministro da Defesa em meio a uma disputa sobre gastos militares, Starmer dirá aos líderes mundiais que "o G7 deve ir além de forma coletiva para garantir que a Ucrânia consiga a paz justa e duradoura que merece". 

Um financiamento à exportação no valor aproximado de US$ 282 milhões (R$ 1,42 bilhão) vai permir que a empresa britânica Urenco forneça urânio enriquecido à Energoatom, empresa ucraniana responsável pela produção de energia nuclear.

As novas sanções "vão asfixiar o esforço bélico da Rússia em múltiplas frentes", uma vez que elas são dirigidas contra a frota paralela ilícita e as redes financeiras usadas por Moscou para burlar as sanções, destacou o gabinete de Starmer.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sjw/ekf/rmb/ach/mvl/vel/lb/ic

Tópicos relacionados:

conflito cupula diplomacia g7 nuclear politica ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay