Messi 'será ainda mais fundamental' nesta Copa do Mundo, prevê Scaloni

Na véspera da estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026 contra a Argélia, o técnico Lionel Scaloni confirmou, nesta segunda-feira (15), que o líder da equipe, Lionel Messi, está em boas condições físicas e desempenhará um papel fundamental na luta pelo tetracampeonato.

"Todos querem ver Messi em campo, não apenas os argentinos, devido ao impacto que ele exerce sobre as pessoas", disse o treinador ao ser questionado sobre o astro durante uma coletiva de imprensa em Kansas City.

Prestes a completar 39 anos, o capitão da 'Albiceleste' sofreu uma lesão muscular no final de maio, enquanto jogava pelo Inter Miami, o que gerou preocupação em seu país.

No entanto, a recuperação de Messi foi bem-sucedida. Ele voltou a jogar na semana passada em um amistoso contra a Islândia, atuando por 20 minutos e marcando um gol de pênalti.

As declarações de Scaloni indicaram que Messi está pronto para estrear nesta terça-feira naquela que será a sexta Copa do Mundo de sua gloriosa carreira, um recorde na história do torneio.

"Ele passou por diferentes estágios de forma física, mas sempre esteve presente. É o efeito que ele causa em todos e, para mim, isso sempre será assim. Não vejo nada de negativo em tê-lo em campo", afirmou Scaloni.

"Para nós, isso sempre foi fundamental e agora será ainda mais. E ele está bem", resumiu o técnico durante sua coletiva de imprensa no estádio de Kansas City.

Quanto ao restante do time titular, Scaloni confirmou a intenção de escalar Emiliano 'Dibu' Martínez no gol, agora recuperado de uma fratura em um dedo da mão direita, e afirmou que o atacante Julián Álvarez está à disposição após problemas no tornozelo, embora não tenha confirmado se ele começaria a partida.

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