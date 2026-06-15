Bloqueios de estradas diminuem na Bolívia, mas escassez persiste

Os bloqueios de estradas que asfixiam as principais cidades da Bolívia diminuíram nesta segunda-feira (15), embora a escassez aguda de alimentos, remédios e combustíveis persista após mais de um mês de protestos contra o presidente Rodrigo Paz, constatou um jornalista da AFP.

Nas últimas duas semanas, os bloqueios de vias que impedem o transporte terrestre passaram de mais de 100 para cerca de 50 nesta segunda, de acordo com a estatal Administradora Boliviana de Rodovias (ABC).

Em La Paz, moradores formavam longas filas de até três quadras em frente a um supermercado estatal por causa do início da venda de carne de frango a baixo preço.

Mas nos mercados privados da capital política e da vizinha El Alto não parece haver qualquer efeito: as carnes e os legumes ainda custam mais que o dobro do preço habitual.

Nos hospitais também faltam remédios e, nas proximidades dos postos de gasolina, motoristas dormem por dias em seus veículos à espera de sua vez.

“Toda a população é que está sofrendo. E o governo não toma decisões. Estão esperando que, de cansaço, de tédio, todos suspendam os bloqueios”, diz à AFP Paola Herrera, de 50 anos, funcionária de uma empresa de transporte.

Ela está há cinco horas em pé na fila por um frango. Só é entregue um por pessoa.

O governo anunciou que, a partir desta segunda, carregamentos de frango chegarão diariamente por via aérea de Santa Cruz (leste) a La Paz (oeste) com a ajuda dos Estados Unidos, Chile e Argentina, aliados do governo Paz, que está há sete meses no poder.

Os manifestantes - principalmente operários, camponeses, mineiros, transportadores e professores - rejeitam as propostas de reformas econômicas de Paz e exigem uma saída para a pior crise econômica do país em quatro décadas.

A presidência de Paz pôs fim a 20 anos de governos socialistas, depois de Morales (2006-2019) e Luis Arce (2020-2025).

Os principais setores mobilizados não aceitam os chamados ao diálogo do governo, que não descarta impor um estado de exceção que restringiria as liberdades de reunião e de circulação e permitiria empregar militares no controle dos protestos.

O governo denuncia que aqueles que exigem a renúncia de Paz são “narcoterroristas”, que vincula ao ex-presidente socialista Evo Morales (2006-2019), foragido em um caso de suposta exploração de menor, negada por ele.

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