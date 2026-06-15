Hezbollah diz que repeliu força israelense no sul do Líbano

O grupo islamista libanês Hezbollah declarou, nesta segunda-feira (15), que repeliu uma força israelense que tentava "avançar" no sul do Líbano, apesar do acordo entre Estados Unidos e Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio em todas as frentes, inclusive no Líbano.

Combatentes do grupo utilizaram "foguetes e drones" para bloquear uma força israelense composta por uma escavadeira e dois tanques Merkava. A força "avançava" nas imediações da localidade de Kfar Tebnit, perto da cidade de Nabatieh, informou o Hezbollah em um comunicado.

Mais cedo, um drone israelense atacou um carro na mesma área e matou o motorista, informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA). Trata-se do primeiro ataque fatal registrado desde o anúncio do acordo.

Os detalhes do acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio não foram divulgados, mas tanto o Irã quanto o mediador, o Paquistão, disseram que ele inclui o Líbano.

Uma fonte oficial afirmou à AFP que "o Líbano não foi informado sobre os termos do acordo nem sobre o horário do cessar-fogo".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lk/sno/apz/jfx/amj/mvl/nn/ic/mvv