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Internacional

Bélgica empata com Egito (1-1) em sua estreia na Copa do Mundo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/06/2026 18:07

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A Bélgica escapou da derrota em sua estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), ao conseguir um empate em 1 a 1 com o Egito, comandado pelo astro Mohamed Salah, aniversariante do dia, que completou 34 anos.

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Os 'Faraós' ameaçaram protagonizar a segunda surpresa do dia, após o empate sem gols entre a poderosa Espanha e a modesta seleção de Cabo Verde, com Emam Ashour abrindo o placar aos 20 minutos, após assistência de Salah.

Mas os 'Diabos Vermelhos', favoritos do Grupo G, empataram no segundo tempo com um gol contra de Mohamed Hany (66'), que mandou a bola para as próprias redes pressionado pelo atacante belga Romelu Lukaku.

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das/mcd/cb

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