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Chile investigará possível tráfico de centenas de crianças haitianas em 2025

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AFP
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Repórter
15/06/2026 17:43

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O Ministério Público chileno anunciou, nesta segunda-feira (15), que vai investigar a ocorrência de tráfico de "centenas de menores" haitianos que entraram no país em 2025, depois que se descobriu que não foi comprovado que seus acompanhantes fossem realmente seus familiares.

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As investigações começaram depois que a rádio Biobío revelou um informe da Controladoria, que denunciou a entrada de centenas de crianças haitianas em 2025, supostamente para reuni-las com suas famílias no Chile.

Segundo o Serviço de Migrações, pelo menos 12 pessoas entraram várias vezes no Chile, atuando "como supostos adultos responsáveis" de crianças e adolescentes haitianos, razão pela qual foi pedida a abertura de uma investigação por possível tráfico. 

De acordo com um comunicado do Ministério Público, a relação entre os companhantes e os menores "não teria sido verificada pelas autoridades competentes durante a viagem, nem no momento de entrada no país". 

"Estes são fatos graves que requerem uma investigação específica (...) para poder esclarecer se os fatos são crimes ou não", disse o diretor da Unidade de Anticorrupção da Procuradoria Nacional, Eugenio Campos.

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axl/dga/mvv/ic

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