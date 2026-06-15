Chile investigará possível tráfico de centenas de crianças haitianas em 2025

O Ministério Público chileno anunciou, nesta segunda-feira (15), que vai investigar a ocorrência de tráfico de "centenas de menores" haitianos que entraram no país em 2025, depois que se descobriu que não foi comprovado que seus acompanhantes fossem realmente seus familiares.

As investigações começaram depois que a rádio Biobío revelou um informe da Controladoria, que denunciou a entrada de centenas de crianças haitianas em 2025, supostamente para reuni-las com suas famílias no Chile.

Segundo o Serviço de Migrações, pelo menos 12 pessoas entraram várias vezes no Chile, atuando "como supostos adultos responsáveis" de crianças e adolescentes haitianos, razão pela qual foi pedida a abertura de uma investigação por possível tráfico.

De acordo com um comunicado do Ministério Público, a relação entre os companhantes e os menores "não teria sido verificada pelas autoridades competentes durante a viagem, nem no momento de entrada no país".

"Estes são fatos graves que requerem uma investigação específica (...) para poder esclarecer se os fatos são crimes ou não", disse o diretor da Unidade de Anticorrupção da Procuradoria Nacional, Eugenio Campos.

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