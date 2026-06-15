Reservas estratégicas de petróleo dos EUA atingem seu menor nível desde 1983

As reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos caíram na semana passada ao seu nível mais baixo em mais de quatro décadas devido às perturbações em seu fornecimento causadas pela guerra no Oriente Médio, segundo dados do governo publicados nesta segunda-feira (15).

Em 12 de junho, a reserva estratégica americana (SPR) contava com apenas 340,3 milhões de barris, 8,9 milhões a menos que na semana anterior, de acordo com números semanais divulgados pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. É o nível mais baixo desde julho de 1983.

Para aliviar as tensões no abastecimento relacionadas à guerra, Washington se comprometeu a liberar progressivamente 172 milhões de barris dos 415 milhões que compunham as reservas estratégicas no fim de fevereiro.

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