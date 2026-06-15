Flamengo culpa Bielsa e Uruguai por lesão de Arrascaeta

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, acusou a seleção do Uruguai e seu treinador, o argentino Marcelo Bielsa, de "forçar a mão" com o meia Georgian De Arrascaeta, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha na concentração da 'Celeste' para a Copa do Mundo.

Arrascaeta, de 32 anos, se juntou à delegação uruguaia após passar por uma cirurgia para tratar uma fratura na clavícula direita no final de abril e se lesionou durante um treinamento.

"Conversamos com a equipe médica deles, com quem temos ótima relação (...) e garantiu que ele seguiria à risca e não voltaria a campo antes de 15 dias", disse Bap em entrevista ao Charla Podcast.

"O técnico mandou ele voltar antes, forçou a mão e o atleta acabou se contundindo. O cara vai e não cumpre o combinado", acrescentou o dirigente.

Arrascaeta vai desfalcar o Uruguai na estreia na Copa do Mundo, contra a Arábia Saudita, nesta segunda-feira, pelo Grupo H.

Ainda não há um prazo para o retorno do jogador.

"Isso gera uma indignação porque quem paga o salário dele é o Flamengo. Foi o cuidado que ele teve aqui que possibilitou o Uruguai contar com o talento ímpar do jogador", continuou Bap.

Arrascaeta tem sete gols e duas assistências em 20 jogos disputados em 2026 pelo Rubro-Negro.

"Assumimos a responsabilidade", disse Bielsa no domingo.

"Cada treino, cada carga que ele recebeu, foi combinada entre a pessoa que o acompanha, que representava o departamento médico do Flamengo, e o próprio Arrascaeta e nós", explicou o treinador em entrevista coletiva.

"Uma lesão muscular sofrida por um jogador durante a recuperação e a preparação deve ser necessariamente interpretada como um erro", mas "tomamos todas as medidas para evitar isso", acrescentou Bielsa.

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