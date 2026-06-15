França e seu trio mágico entram em cena na Copa do Mundo

Liderada por seu trio mágico Mbappé-Dembélé-Olise, a França inicia sua campanha na Copa do Mundo 2026 enfrentando o Senegal nesta terça-feira (16), no primeiro grande confronto dos 'Bleus' rumo ao terceiro título mundial e que reaviva a dolorosa lembrança de 2002.

Didier Deschamps entrará em ação no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, em sua última campanha no comando da seleção francesa, com um teste de alto nível contra os 'Leões de Teranga'.

Os senegaleses foram campeões da África em janeiro, tiveram o título retirado nos tribunais, em favor do Marrocos, após uma final caótica.

"Eles também sabem o que os espera contra nós, será um confronto de alto nível para uma primeira partida, mas isso é a Copa do Mundo", afirmou Deschamps em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (15).

A França, considerada uma forte candidata ao título, estreará em um palco ao qual espera voltar em 19 de julho, na final do torneio, para fechar com chave de ouro a trajetória de sucesso de Deschamps.

O formato desta edição, com 48 países, permite zebras e um tropeço não seria irremediável para o restante da competição em um Grupo I que também conta com o Iraque e a Noruega de Erling Haaland.

Mas um passo em falso logo na primeira partida destoaria das altas ambições dos 'Bleus' e, inevitavelmente, semearia dúvidas.

- O líder Mbappé -

A partida contra Senegal traz à tona a derrota por 1 a 0 que esta seleção africana aplicou aos campeões mundiais de 1998 na estreia da Copa de 2002, prelúdio de uma humilhante eliminação na fase de grupos.

No papel, porém, a equipe francesa oferece inúmeras garantias para evitar um cenário semelhante, embora seu treinador tenha atribuído o maior favoritismo à Espanha de Lamine Yamal.

Impulsionados por um setor ofensivo invejável, exibem uma impressionante regularidade na elite internacional, materializada por sua classificação para quatro finais nas últimas sete edições da Copa do Mundo.

Sua arma número um se chama Kylian Mbappé. O capitão sabe melhor do que ninguém como encarar um teste que o transformou em uma estrela mundial.

Campeão do mundo em 2018 e finalista em 2022, com um hat-trick contra a Argentina de Lionel Messi, o atacante chega após uma temporada sem títulos e muito agitada nos bastidores do Real Madrid.

Mbappé terá, portanto, sede de revanche para silenciar as críticas nos Estados Unidos.

Mas ele não estará sozinho desta vez: Deschamps também conta com Ousmane Dembélé para apoiá-lo.

- Defesa em construção -

Dembélé, vencedor da Bola de Ouro e bicampeão da Liga dos Campeões com o PSG, precisa, enfim, alcançar outro patamar com a camisa da seleção, à imagem de seu papel de líder no clube parisiense.

"Ele está com toda a vontade de ser bom, decisivo, como é no clube", disse Deschamps.

A dupla agora se completa com Michael Olise, atacante de destaque do Bayern de Munique que deslumbrou com sua classe na última Champions e que marcou um hat-trick contra a Irlanda do Norte (3 a 1) no último jogo de preparação da França.

Mas será preciso que a defesa francesa, que sofreu pelo menos um gol em seus últimos cinco jogos, se mostre sólida para evitar uma catástrofe.

Ao chegar à final da Copa Africana em três das últimas quatro edições, a seleção de Senegal comandada por Pape Thiaw se tornou uma referência continental.

Com nomes de peso como o goleiro Edouard Mendy, o zagueiro Kalidou Koulibaly, o meio-campista Idrissa Gueye e a estrela Sadio Mané, os 'Leões de Teranga' deverão ser levados a sério.

Os 'Bleus' sabem com o que contar se quiserem começar da melhor forma a aventura americana.

"Não queremos revanche [do jogo de 2002], só pensamos em chegar o mais longe possível", disse o meio-campista N'Golo Kanté.

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