Trump assegura que Estreito de Ormuz estará 'completamente aberto' na sexta-feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (15), que o Estreito de Ormuz estará "completamente aberto" na sexta-feira, após o acordo alcançado na véspera com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Trump fez essas declarações durante uma reunião bilateral com seu homólogo francês, Emmanuel Macron, antes da cúpula de três dias dos líderes do grupo G7 das grandes economias industrializadas, na cidade francesa de Evian.

O mandatário americano afirmou, ainda, que não precisam de "muita ajuda" para reabrir Ormuz, diante da iniciativa liderada pela França e pelo Reino Unido para lançar uma coalizão que garanta a segurança nessa passagem-chave para o comércio mundial de hidrocarbonetos.

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