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Três ursos morrem em dois dias na Grécia e ONG critica omissão das autoridades

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AFP
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Repórter
15/06/2026 13:35

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Três ursos selvagens morreram na Grécia em dois dias, informaram, nesta segunda-feira (15), duas das principais organizações de vida selvagem do país, entre eles uma fêmea jovem que havia sido reintroduzida na natureza há apenas algumas semanas. 

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As organizações Arcturos e Kallisto disseram que dois deles foram encontrados com ferimentos de bala. 

A terceira — chamada Kirki quando foi resgatada e cuidada durante um ano pela Arcturos — aparentemente comeu uma isca envenenada. 

Eles foram encontrados mortos na sexta-feira e no sábado. 

"Três ursos mortos em dois dias não constituem incidentes infelizes", mas sim "a prova (...) de que a preparação dos mecanismos competentes continua apresentando graves deficiências", denunciou a Arcturos, organização especializada em ursos e lobos. 

Dois foram mortos a tiros no noroeste da Grécia, principal hábitat dos ursos-pardos. 

A organização ambiental Callisto fez um apelo ao "total esclarecimento e para que os responsáveis sejam levados à Justiça" por esses incidentes. 

"Matar ou ferir um urso constitui um ato ilegal punível criminalmente", acrescentou a Callisto, lembrando que o animal é estritamente protegido pela legislação grega e internacional. 

O urso-pardo, presente sobretudo nos Bálcãs, está classificado entre as espécies em perigo segundo o Livro Vermelho das espécies animais ameaçadas da Grécia. 

A Callisto enfatiza a "obrigação" do Estado quanto à proteção da biodiversidade e lamenta que "até agora nenhum incidente semelhante tenha sido esclarecido", o que demonstra "a urgência" de uma aplicação plena e coerente do Plano de Ação Nacional para o Urso e da "tolerância zero" a esses incidentes.

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vk-hec/mr/pb/jvb/jc/mvv

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