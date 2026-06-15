Três ursos morrem em dois dias na Grécia e ONG critica omissão das autoridades
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Três ursos selvagens morreram na Grécia em dois dias, informaram, nesta segunda-feira (15), duas das principais organizações de vida selvagem do país, entre eles uma fêmea jovem que havia sido reintroduzida na natureza há apenas algumas semanas.
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As organizações Arcturos e Kallisto disseram que dois deles foram encontrados com ferimentos de bala.
A terceira — chamada Kirki quando foi resgatada e cuidada durante um ano pela Arcturos — aparentemente comeu uma isca envenenada.
Eles foram encontrados mortos na sexta-feira e no sábado.
"Três ursos mortos em dois dias não constituem incidentes infelizes", mas sim "a prova (...) de que a preparação dos mecanismos competentes continua apresentando graves deficiências", denunciou a Arcturos, organização especializada em ursos e lobos.
Dois foram mortos a tiros no noroeste da Grécia, principal hábitat dos ursos-pardos.
A organização ambiental Callisto fez um apelo ao "total esclarecimento e para que os responsáveis sejam levados à Justiça" por esses incidentes.
"Matar ou ferir um urso constitui um ato ilegal punível criminalmente", acrescentou a Callisto, lembrando que o animal é estritamente protegido pela legislação grega e internacional.
O urso-pardo, presente sobretudo nos Bálcãs, está classificado entre as espécies em perigo segundo o Livro Vermelho das espécies animais ameaçadas da Grécia.
A Callisto enfatiza a "obrigação" do Estado quanto à proteção da biodiversidade e lamenta que "até agora nenhum incidente semelhante tenha sido esclarecido", o que demonstra "a urgência" de uma aplicação plena e coerente do Plano de Ação Nacional para o Urso e da "tolerância zero" a esses incidentes.
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