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Ao menos 34 fetos são encontrados em jardim de médica na Polônia

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Repórter
15/06/2026 12:59

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Uma médica foi presa na Polônia após a descoberta de 34 fetos humanos enterrados no jardim de sua antiga residência, informaram as autoridades nesta segunda-feira (15). 

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Magdalena H., de 57 anos, sem antecedentes criminais, é suspeita de ter utilizado os fetos para realizar experimentos e pode enfrentar uma pena de até 12 anos de prisão. 

Seu caso desencadeou uma grande polêmica nesse país tradicionalmente católico, e muitos se perguntam como ela conseguiu obter os fetos, levando em conta que a Polônia tem uma das legislações sobre aborto mais rígidas do mundo. 

Por enquanto, não há provas de que ela os tenha obtido por meio de abortos ilegais, segundo afirmou um porta-voz do Ministério Público. 

As acusações contra a médica incluem crimes de vilipêndio a cadáver, gestão inadequada de resíduos e abandono de materiais perigosos em local não autorizado. 

Na semana passada, os promotores receberam uma denúncia de que resíduos médicos haviam sido encontrados durante obras em sua antiga casa, situada na localidade de Lutoryz, no sudeste do país. 

Após uma busca na área, na qual participaram dezenas de policiais, sensores e cães, foram encontrados pelo menos 34 fetos enterrados no jardim. 

"É muito provável que a mulher detida tenha utilizado esses resíduos para realizar experimentos", afirmou o porta-voz da Promotoria do distrito de Rzeszow, Krzysztof Ciechanowski. 

A médica foi detida na sexta-feira e foi decretada prisão preventiva de três meses. 

Ao tomar conhecimento das acusações, ela não se declarou culpada, mas afirmou que "ela mesma havia levado e enterrado os fetos humanos encontrados em sua propriedade", assim como outros resíduos médicos.

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ks/sbk/mmy/pb/jc/mvv

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