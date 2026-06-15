ONU renova por um ano sua missão no Afeganistão

O Conselho de Segurança da ONU votou por unanimidade, nesta segunda-feira (15), pela renovação de sua missão no Afeganistão, apesar das dúvidas apresentadas pelos Estados Unidos sobre seus objetivos e métodos.

A missão das Nações Unidas no Afeganistão (Unama), que coordena a ajuda no país, foi prorrogada por um ano até 17 de junho de 2027, segundo uma cópia da resolução consultada pela AFP.

O mandato da Unama foi prorrogado em março por apenas três meses a pedido dos Estados Unidos, que sustentaram que a ONU devia fazer uma revisão mais ampla da missão antes de se comprometer com uma extensão.

A resolução aprovada nesta segunda-feira exige "uma revisão estratégica da Unama" e "um informe escrito sobre os resultados ao Conselho no mais tardar em 31 de março de 2027", declarou o representante dos Estados Unidos na reunião.

A missão da Unama remonta a 2002 e, desde que os talibãs voltaram ao poder, em 2021, com a queda do governo apoiado pelos Estados Unidos, desempenhou um papel na coordenação da ajuda humanitária e no diálogo político, além de supervisionar a situação dos direitos humanos.

"A resolução demonstra um firme apoio ao trabalho da Unama", declarou Fu Cong, embaixador da China na ONU, país que apresentou a resolução.

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