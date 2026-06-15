Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã diz sentir 'profunda desconfiança' em relação aos EUA apesar do acordo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/06/2026 12:15

compartilhe

SIGA

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou, nesta segunda-feira (15), que o país ainda nutre uma "profunda desconfiança" em relação aos Estados Unidos, apesar de estar previsto para a sexta-feira a assinatura, com Washington, de um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Infelizmente, é preciso reconhecer que a profunda desconfiança em relação aos Estados Unidos é consequência de um longo histórico de malfeitos por parte dos governantes americanos", declarou o porta-voz da Chancelaria iraniana, Esmaeil Baqaei, durante sua coletiva de imprensa semanal. 

Os americanos "ainda têm muito a fazer antes de conquistar a confiança dos iranianos", acrescentou, e considerou que o acordo que, em princípio, será assinado na sexta-feira é apenas "uma etapa para reduzir as tensões e pôr fim à guerra", desencadeada por um ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro. 

Washington e Teerã anunciaram, nesta segunda-feira, ter chegado a um acordo para encerrar imediatamente a guerra no Oriente Médio em todas as frentes, incluindo o Líbano, e realizar uma cerimônia de assinatura na sexta-feira em Genebra. 

Segundo Baqaei, os Estados Unidos se "comprometeram" a desbloquear "ativos iranianos" congelados no exterior e a indenizar o Irã pelos danos causados durante o conflito. 

"Os Estados Unidos devem cumprir seus compromissos. Devem garantir que o regime sionista respeite igualmente os seus em relação ao Líbano", afirmou o porta-voz, que ponderou, no entanto, que seu país não "confia nem em Israel nem nos Estados Unidos". 

Embora o conteúdo do acordo não tenha sido divulgado, o Irã indicou que as negociações devem começar, no máximo, dentro de 60 dias, com o objetivo de chegar a um acordo definitivo sobre questões espinhosas, como seu programa nuclear e as sanções contra sua economia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ap-mz/tq/anr/mdh/jvb/pb/jc/mvv

Tópicos relacionados:

diplomacia guerra israel libano paz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay