Trump afirma que navios 'começam a sair' do Estreito de Ormuz
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (15) que navios com petróleo "começam a sair" do Estreito de Ormuz, graças ao anúncio de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã.
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"Os navios começam a sair, muitos carregados de petróleo, do Estreito de Ormuz", declarou Trump em sua plataforma Truth Social, enquanto se dirigia à cúpula do G7 na França.
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