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Trump afirma que navios 'começam a sair' do Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
15/06/2026 11:16

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (15) que navios com petróleo "começam a sair" do Estreito de Ormuz, graças ao anúncio de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã. 

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"Os navios começam a sair, muitos carregados de petróleo, do Estreito de Ormuz", declarou Trump em sua plataforma Truth Social, enquanto se dirigia à cúpula do G7 na França.

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des-jz/dga/jc/fp

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