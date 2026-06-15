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Jogador espanhol Rafa Mir é condenado a 8 anos e meio de prisão por agressão sexual

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AFP
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Repórter
15/06/2026 10:41

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Um tribunal espanhol condenou o jogador do Elche Rafa Mir a oito anos e meio de prisão por um crime de agressão sexual e outro de lesões, informou nesta segunda-feira (15) o Tribunal Superior de Justiça da região de Valência.

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Segundo a informação fornecida pelo tribunal no X, a "Audiência de Valência condenou a oito anos e meio de prisão o jogador do Elche CF, e anteriormente do Valencia CF, que foi julgado no último dia 28 de maio por um crime de agressão sexual e por um crime de lesões".

A sentença também inclui a condenação de um segundo acusado, amigo do atleta espanhol, a dois anos e meio de prisão "por um crime de agressão sexual e seis meses por um crime contra a integridade moral", além do pagamento de uma multa por uma infração leve de lesões. 

O tribunal impôs a Mir, que se declara inocente, o pagamento de uma indenização  de 64.000 euros (376.384 reais, na cotação atual) à vítima. 

Os fatos ocorreram em 1º de setembro de 2024 na residência do jogador, na localidade de Bétera, em Valência, depois que ele e seu amigo conheceram duas mulheres em uma boate. 

O atacante, de 28 anos, foi formado nas categorias de base do Valencia antes de iniciar uma carreira internacional que o levou ao Wolverhampton e a uma sequência de empréstimos a vários clubes. 

Posteriormente, assinou com o Sevilla, com o qual disputou competições europeias, e mais tarde transferiu-se para o Elche.

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al/mdm/du/meb/yr/fp

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