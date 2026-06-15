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EUA espera reabertura de Ormuz sem cobrança de pedágio, afirma Vance

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AFP
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Repórter
15/06/2026 10:08

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O governo dos Estados Unidos espera que o Estreito de Ormuz volte a ser reaberto ao tráfego marítimo "sem pedágios" por parte do Irã, declarou nesta segunda-feira o vice-presidente americano JD Vance. 

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O Ministério das Relações Exteriores iraniano, por sua vez, anunciou pouco antes que tinha a intenção de cobrar "taxas" por serviços marítimos.

"Esperamos que o estreito seja aberto sem pedágios a longo prazo, e esse é o tipo de questão que vamos tratar nas negociações técnicas", que devem começar por um período de dois meses a partir de sexta-feira, declarou JD Vance ao canal CNBC.

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ap-mz/jz/ad/fp

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