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Internacional

Irã diz que cobrará taxas por 'serviços' marítimos em Ormuz

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/06/2026 09:56

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O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (15) que a República Islâmica cobrará taxas dos navios que passarem pelo Estreito de Ormuz, em virtude do acordo com os Estados Unidos. 

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"Sempre afirmamos que não buscamos arrecadar pedágios de trânsito, mas serão cobradas taxas por serviços de navegação, proteção ambiental, seguros marítimos e outros serviços necessários", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva.

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ap-mz/avl/jvb/avl/fp

Tópicos relacionados:

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