Irã diz que cobrará taxas por 'serviços' marítimos em Ormuz
compartilheSIGA
O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira (15) que a República Islâmica cobrará taxas dos navios que passarem pelo Estreito de Ormuz, em virtude do acordo com os Estados Unidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Sempre afirmamos que não buscamos arrecadar pedágios de trânsito, mas serão cobradas taxas por serviços de navegação, proteção ambiental, seguros marítimos e outros serviços necessários", declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, em entrevista coletiva.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ap-mz/avl/jvb/avl/fp