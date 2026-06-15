Ghalibaf, o negociador 'ambicioso' do Irã pós-Khamenei

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, emergiu como o principal negociador e um dos rostos mais visíveis da República iIlâmica, que se prepara para assinar a paz com os Estados Unidos.

Pilar do establishment há três décadas e uma de suas mais destacadas figuras não religiosas, Ghalibaf, de 64 anos, assumiu um papel de destaque na guerra e nas negociações com Washington.

Ghalibaf sobreviveu à guerra desencadeada pela ofensiva israelense e americana, na qual morreram vários dirigentes iranianos, incluindo o ex-líder supremo Ali Khamenei e o chefe de segurança Ali Larijani.

Foi ele quem liderou a delegação iraniana nas conversações realizadas em Islamabad em 11 de abril.

Na capital do Paquistão, reuniu-se com o vice-presidente americano JD Vance. Foi o contato de mais alto nível entre os dois países desde antes da Revolução Islâmica de 1979.

No Irã, ainda não está claro quem conduz o poder após mais de três décadas e meia de domínio de Ali Khamenei. Seu filho Mojtaba foi designado como sucessor, mas não apareceu em público desde então e acredita-se que tenha ficado gravemente ferido no primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro.

Uma imagem publicada nas redes sociais pelas embaixadas iranianas mostrava o presidente do Parlamento no centro da equipe de negociação iraniana, enquanto o chefe da diplomacia, Abbas Araghchi, permanecia em segundo plano entre xícaras de chá.

"Desde o assassinato de Larijani, Ghalibaf apareceu como o novo rosto público do esforço militar e diplomático da república islâmica", resumiu Farzan Sabet, do Instituto de Altos Estudos Internacionais e do Desenvolvimento de Genebra.

"Mas não se deve superestimar sua influência real, ele continua respondendo a instâncias superiores", acrescentou.

Entre elas estão Mojtaba Khamenei e a Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, cujas forças aeroespaciais foram comandadas por Ghalibaf.

- "Negociador profissional" -

Embora sua viagem a Islamabad tenha sido sua primeira aparição pública desde antes da guerra, suas publicações nas redes sociais foram quase diárias.

Suas mensagens na rede social X, redigidas em inglês americano impecável, despertaram dúvidas sobre sua verdadeira autoria, já que ele não é conhecido por falar inglês fluentemente.

Sua firmeza, porém, não deixa margem para dúvidas.

Em resposta às ameaças de uma invasão terrestre americana, uma mensagem publicada em 1º de abril no X afirmava: "Se você vier à nossa casa (...) encontrará toda a família. Armada, preparada e disposta a tudo. Venha, estamos esperando".

Na última quinta-feira (11), ele advertiu que os Estados Unidos correriam o risco de cair em um "atoleiro sem fim" após o presidente Donald Trump ameaçar atacar o Irã "com muita força".

Segundo o jornal Washington Post, sua personalidade não passou despercebida pela delegação americana após anos em que os Estados Unidos não trataram diretamente com um funcionário iraniano de primeiro escalão.

"Ele impressionou a equipe americana como um negociador refinado e profissional, e como o potencial dirigente de um novo Irã", segundo o jornal.

- "Ambicioso e oportunista" -

Sua experiência civil e militar o levou a comandar as forças aeroespaciais da Guarda Revolucionária, a polícia, a prefeitura de Teerã e, agora, o Parlamento.

Em uma estrutura de poder ainda opaca, continua difícil saber se ele conta com a confiança da nova cúpula da Guarda Revolucionária, em particular de seu comandante-chefe, Ahmad Vahidi, e do sucessor de Ali Larijani no Conselho Supremo de Segurança Nacional, Mohammad Bagher Zolghadr.

Conhecido por sua ambição, candidatou-se várias vezes à Presidência, como em 2005, quando enfrentou o ultraconservador Mahmud Ahmadinejad.

Organizações de direitos humanos atribuem a ele um papel central na repressão de protestos, das manifestações estudantis de 1999 ao movimento nacional de janeiro passado.

"Mostrou-se ambicioso e oportunista, mas também prudente, uma característica que lhe permitiu chegar ao topo da estrutura sem ser expurgado, como tantos outros", afirmou Sabet.

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