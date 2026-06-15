Trump anuncia grande comício em Washington em 4 de julho
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O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (15) planos para um grande comício em Washington em 4 de julho para celebrar os 250 anos dos Estados Unidos, um evento que terá um espetáculo aéreo militar e fogos de artifício.
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"No dia 4 de julho, no Lincoln Memorial e no Washington Monument, na bela e segura Washington, D.C., vamos organizar o mais espetacular COMÍCIO DE TRUMP de todos, um 'TRIBUTO AOS ESTADOS UNIDOS'", escreveu O presidente em sua plataforma Truth Social.
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