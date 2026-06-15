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Drones mataram mais de 1.000 civis no Sudão entre janeiro e maio

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AFP
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Repórter
15/06/2026 07:31

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Mais de 1.000 civis morreram em ataques de drones no Sudão entre janeiro e maio, informou nesta segunda-feira (15) o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. 

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O país africano está em guerra desde abril de 2023, quando começou um conflito pelo poder entre o Exército oficial e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR). 

"No Sudão, o terrível conflito se expandiu e se intensificou, marcado por um forte aumento no uso de drones de guerra. Entre janeiro e maio de 2026, nosso escritório documentou a morte de mais de 1.000 civis em ataques com drones", declarou o alto comissário Volker Türk em uma sessão do Conselho de Direitos Humanos. 

O alto comissário afirmou que, como parte das hostilidades, "os estupros e violências sexuais são onipresentes" no país.

Os combates e ataques com drones se intensificaram nos últimos meses na região de Kordofan e no estado do Nilo Azul, perto da fronteira com a Etiópia, depois que, em outubro do ano passado, as FAR tomaram a cidade de El Fasher, em Darfur, no oeste.

A guerra provocou mais de 200.000 mortes, segundo algumas estimativas. A ONU aponta a pior catástrofe humanitária do planeta.

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ag/apo/avl/dbh/fp

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