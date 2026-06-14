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Trump diz que Ormuz reabrirá após assinatura de acordo com Irã na 6ª

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AFP
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Repórter
14/06/2026 19:56

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O presidente Donald Trump afirmou neste domingo (14) que o Estreito de Ormuz será reaberto após a assinatura do acordo de paz com o Irã na sexta-feira, em uma aparente contradição com sua primeira declaração de que a passagem marítima seria aberta imediatamente.

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Trump acrescentou em sua rede social Truth Social, neste domingo, que "este Grande Acordo trará Paz e Segurança para toda a Região".

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dk/ksb/lb/mvl/am

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