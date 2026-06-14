Trump diz que Ormuz reabrirá após assinatura de acordo com Irã na 6ª
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O presidente Donald Trump afirmou neste domingo (14) que o Estreito de Ormuz será reaberto após a assinatura do acordo de paz com o Irã na sexta-feira, em uma aparente contradição com sua primeira declaração de que a passagem marítima seria aberta imediatamente.
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Trump acrescentou em sua rede social Truth Social, neste domingo, que "este Grande Acordo trará Paz e Segurança para toda a Região".
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