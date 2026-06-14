Panamá nega que será 'saco de pancadas' de seus rivais na Copa, como apontou Ibrahimovic

A seleção do Panamá rejeitou a ideia de que servirá de "saco de pancadas" para seus rivais na Copa do Mundo de 2026, uma afirmação feita recentemente pelo ex-craque sueco e atual comentarista Zlatan Ibrahimovic.

O ex-atacante, que defendeu clubes como Milan, Barcelona e Paris Saint-Germain, declarou recentemente em um programa da Fox Sports que o Panamá seria o "saco de pancadas" de Inglaterra, Croácia e Gana, seleções que compõem o Grupo L.

Os comentários de Ibrahimovic, conhecido por suas declarações polêmicas, chegaram à concentração da equipe panamenha em Toronto, onde os 'Canaleros' farão sua estreia na quarta-feira contra Gana.

"Estamos focados e temos um objetivo: fazer as coisas da melhor maneira possível. É futebol, e encaramos uma partida de cada vez. Pretendemos vencer. É isso que queremos fazer", disse o defensor panamenho Jiovany Ramos neste domingo, ao ser questionado em entrevista coletiva sobre as declarações de Ibrahimovic.

"Zlatan sendo Zlatan", comentou o atacante panamenho Ismael Díaz no sábado, embora também tenha admitido ser fã do atacante sueco.

'Ibra' fez os comentários depois que um jornalista da emissora perguntou qual grupo da Copa do Mundo era o mais empolgante, uma pergunta também feita aos outros comentaristas do programa, os ex-jogadores Thierry Henry e Alexi Lalas (que defenderam as seleções da França e dos Estados Unidos, respectivamente).

"No Grupo L, temos o Panamá. Infelizmente, acho que eles vão ser o saco de pancadas", comentou Ibrahimovic, para a surpresa dos outros convidados.

"Inglaterra e Croácia vão brigar pela liderança, e Gana pode complicar a vida delas e tirar alguns pontos, mas não vejo o Panamá... Não quero ser desrespeitoso, mas é difícil. São três seleções consolidadas", acrescentou o astro sueco.

- "Não temos medo de ninguém" -

No Panamá, o futebol vem ganhando terreno em relação ao beisebol e ao boxe, tradicionalmente os esportes mais populares do país.

Os 'canaleros' disputarão sua segunda Copa do Mundo, após a participação na Rússia em 2018, quando terminaram na última colocação com três derrotas na fase de grupos.

"Não temos medo de ninguém. Queremos competir contra qualquer equipe que estiver pela frente. Estamos começando a acreditar em nós mesmos, e tenho absoluta certeza de que faremos grandes coisas nesta Copa do Mundo", afirmou Díaz.

Christian Beguer, preparador físico da seleção panamenha, também comentou as declarações do sueco durante um programa da Federação Panamenha de Futebol. Ao ser questionado sobre os adversários que o Panamá enfrentaria, ele não hesitou em brincar: "Como disse Zlatan, é um grupo complicado".

"Não concordo com o comentário dele de que seríamos um 'saco de pancadas' porque, vendo nossos treinos, fico tranquilo. Mas é um grupo muito difícil, dada a força das outras seleções", disse Beguer.

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