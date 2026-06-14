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Nagelsmann destaca paciência e intensidade da Alemanha na goleada sobre Curaçao

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Repórter
14/06/2026 18:24

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O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, destacou a "paciência" e a "intensidade" de sua equipe na goleada por 7 a 1 sobre Curaçao, neste domingo (14), em Houston, na estreia na Copa do Mundo de 2026.

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A seleção alemã começou bem, embora Curaçao tenha conseguido o empate na sua primeira oportunidade.

"Eles empataram na primeira finalização, um chute levemente desviado", comentou Nagelsmann na entrevista coletiva pós-jogo.

"Foi interessante ver como a equipe reagiria a isso porque, é claro, temos em mente os dois últimos torneios", disse o treinador, referindo-se às eliminações na fase de grupos nos Mundiais de 2018 e 2022.

"Durante cinco ou seis minutos, o adversário ganhou muita confiança, nós ficamos um pouco estáticos demais, mas depois nos recuperamos muito bem", acrescentou o treinador alemão.

"No segundo tempo, controlamos muito bem o jogo, defendemos bem, criamos muitas chances, marcamos muitos gols, de bola parada, em jogadas trabalhadas e em contra-ataques. Também marcamos com jogadores diferentes e, no final, não é tão fácil fazer sete gols, então estamos muito satisfeitos", resumiu.

No geral, Nagelsmann considerou que a Alemanha mostrou "paciência" e jogou com "a intensidade adequada", além de apresentar uma atuação que inspira otimismo para o restante do torneio.

Essa vitória na estreia "nos dá um pouco de tranquilidade, mas não vamos nos acomodar", garantiu o treinador.

A Alemanha continua sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo contra a Costa do Marfim, em Toronto, antes de enfrentar o Equador em East Rutherford (Nova Jersey).

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jta/bm/cl/mcd/cb/aam

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