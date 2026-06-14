'Não é uma vergonha', diz técnico de Curaçao após derrota por 7 a 1 para Alemanha
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O técnico de Curaçao, Dick Advocaat, minimizou a goleada de 7 a 1 sofrida contra a Alemanha neste domingo (14), na estreia da ilha caribenha em Copas do Mundo, e afirmou que "não é uma vergonha" perder por esse placar contra um adversário desse nível.
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"Essa equipe [Alemanha] vale 850 milhões e Curaçao, 25", declarou o técnico holandês na entrevista coletiva após a partida em Houston, que abriu o Grupo E do Mundial.
A seleção de Curaçao esperava dar mais trabalho aos tetracampeões, mas não conseguiu colocar em prática seu plano de jogo.
"Não funcionou, eles foram simplesmente muito fortes e nós também demos a eles alguns gols fáceis", admitiu Advocaat.
O treinador de 78 anos reconheceu o impacto do resultado, mas expressou confiança na reação de seus jogadores.
"Um placar de 7 a 1 é obviamente desequilibrado. Precisamos garantir que ninguém fique muito desanimado, que ninguém fique preso a um estado de espírito negativo. Mas não estou muito preocupado com isso", afirmou.
Apesar da derrota, Advocaat destacou a atmosfera criada pelos torcedores de Curaçao nas arquibancadas. "A alegria do povo foi fantástica", disse o experiente treinador.
"O que fizemos para nos classificarmos já é extraordinário. E temos que ter consciência disso. Só precisamos fazer um bom torneio", acrescentou.
O treinador reiterou que a participação na Copa do Mundo já representa uma conquista significativa para Curaçao.
"Mesmo que a gente não consiga nenhuma surpresa, ainda assim ficaremos felizes por termos participado do maior evento do mundo", concluiu.
A primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo termina com o confronto entre Equador e Costa do Marfim, na Filadélfia, ainda neste domingo.
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