Irã adverte sobre resposta 'iminente' a ataque israelense contra subúrbio de Beirute

O Conselho Supremo de Segurança Nacional, principal órgão de segurança do Irã, advertiu sobre uma resposta "iminente" ao ataque israelense realizado anteriormente contra um subúrbio ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah pró-Irã.

"A resposta dos combatentes do Islã é iminente (...) O Líbano é nossa vida e a violação das linhas vermelhas da República Islâmica não será tolerada", afirmou no X Mohammad Bagher Zolqadr, secretário do Conselho.

Israel atacou os subúrbios do sul de Beirute neste domingo (14), causando ao menos três mortes. Afirmou que fez isso em resposta a disparos do Hezbollah, aliado do Irã, contra o norte de seu território.

A Defesa Civil do Líbano informou neste domingo três mortes após bombardeios israelenses no sul de Beirute, horas depois de Israel anunciar ataques nos subúrbios da capital, considerados um bastião do movimento pró-Irã Hezbollah.

Donald Trump disse que um ataque israelense contra Beirute "não deveria ter ocorrido", após provocar um forte protesto do Irã que colocou em dúvida a promessa do presidente americano de que um acordo de paz será assinado neste domingo.

O presidente dos Estados Unidos não escondeu sua frustração com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu: "É tão grave... não pude acreditar. Uma hora antes de quando deveríamos assinar o acordo".

Com uma série de palavrões, Trump disse ao Axios que repreendeu Netanyahu duramente.

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