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Acidente de avião de paraquedismo deixa 12 mortos no Missouri

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AFP
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Repórter
14/06/2026 16:06

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Um avião de pequeno porte utilizado para paraquedismo caiu neste domingo (14) no estado do Missouri, no centro dos Estados Unidos, causando a morte das 12 pessoas que estavam a bordo, informaram os serviços de emergência à AFP.

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O acidente ocorreu perto do Aeroporto Memorial Butler, a cerca de 96 km ao sul de Kansas City, informou Dennis Jacobs, diretor da agência de gestão de emergências do condado de Bates.

A aeronave privada, que transportava 11 paraquedistas e um piloto, retornou por razões desconhecidas após decolar por volta das 11h30 locais (13h30 em Brasília) e caiu próximo a uma rodovia, o que levou as autoridades a fecharem ambos os sentidos da via, informaram meios de comunicação locais.

Equipes de emergência e agentes da patrulha rodoviária do estado do Missouri, da Administração Federal de Aviação (FAA) e do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) estão no local, segundo os relatos.

A FOX4, um canal de televisão local, informou que foi aberta uma investigação para esclarecer o ocorrido.

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mjf/msp/ad/cjc/ad/mvl/am

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