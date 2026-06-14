Trump diz que acordo com Irã será assinado em algumas horas e critica Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (14) que a assinatura de um acordo de paz com o Irã ainda pode acontecer nas próximas horas, apesar de um ataque israelense contra Beirute que, segundo ele, atrasou o processo.

"Isto abalou tudo. Atrasou a assinatura em algumas horas. Era para acontecer agora. Agora está previsto para acontecer dentro de algumas horas", disse Trump em uma entrevista por telefone ao portal Axios.

Trump não escondeu a irritação com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, devido ao ataque a Beirute. "É tão ruim, eu não podia acreditar. Uma hora antes da previsão de assinatura do acordo".

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