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Trump diz que acordo com Irã será assinado em algumas horas e critica Israel

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AFP
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Repórter
14/06/2026 14:20

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (14) que a assinatura de um acordo de paz com o Irã ainda pode acontecer nas próximas horas, apesar de um ataque israelense contra Beirute que, segundo ele, atrasou o processo.

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"Isto abalou tudo. Atrasou a assinatura em algumas horas. Era para acontecer agora. Agora está previsto para acontecer dentro de algumas horas", disse Trump em uma entrevista por telefone ao portal Axios. 

Trump não escondeu a irritação com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, devido ao ataque a Beirute. "É tão ruim, eu não podia acreditar. Uma hora antes da previsão de assinatura do acordo".

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bgs/mlm/cjc/ad/fp

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