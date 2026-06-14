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Putin fala sobre Ucrânia e guerra no Irã em ligação com Trump

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Repórter
14/06/2026 13:56

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O presidente russo, Vladimir Putin, telefonou neste domingo para seu homólogo americano, Donald Trump, no dia de aniversário de 80 anos, e eles conversaram sobre as guerras na Ucrânia e no Irã, assim como sobre a próxima visita de enviados de Washington à Rússia, informou o Kremlin.

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"A conversa concentrou?se na situação sobre o memorando de entendimento que está sendo elaborado entre Estados Unidos e Irã. Donald Trump disse que o acordo está próximo", declarou Yuri Ushakov, conselheiro do Kremlin. 

Ushakov também afirmou que "ficou acordado que os representantes especiais do presidente dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, que atualmente estão muito envolvidos nos assuntos iranianos, retornarão em breve à Rússia".

Desde que voltou ao cargo no início do ano passado, Trump pressiona Moscou e Kiev por uma negociação do fim do conflito. Porém, meses de conversações não conseguiram aproximar as partes de um acordo para encerrar os combates, desencadeados pela invasão russa há mais de quatro anos. 

As negociações, que já estavam estagnadas, foram deixadas em segundo plano desde o fim de fevereiro, quando começou a ofensiva americano-israelense contra o Irã.

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bur/mmy/pb/fp

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