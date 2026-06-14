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Conselho de Segurança Nacional apoia via do diálogo, afirma presidente do Irã

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Repórter
14/06/2026 13:44

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O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou neste domingo (14) que a principal autoridade de segurança do país apoia a "via do diálogo", depois que os setores mais radicais criticaram a equipe de negociação de Teerã nas conversações com os Estados Unidos.

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"O Conselho Supremo de Segurança Nacional chegou à conclusão de que a via do diálogo deve ser mantida", declarou Pezeshkian em um encontro com a imprensa, segundo o site da presidência.

Ele destacou que o órgão é responsável "pelas decisões relativas à guerra e às negociações".

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rkh/jsa/pb/mmy/fp

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