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Majchrzak surpreende De Minaur e é campeão do ATP 250 de 's-Hertogenbosch

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Repórter
14/06/2026 13:44

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O tenista polonês Kamil Majchrzak, número 76 do mundo, surpreendeu e venceu neste domingo (14) o australiano Alex De Minaur (N.6) na final do ATP 250 de 's-Hertogenbosch, disputado na grama.

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Majchrzak fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 2-6 e 7-6 (7/5), em duas horas e 25 minutos.

O polonês de 30 anos nunca havia chegado a uma final no circuito da ATP, mas viveu uma semana dos sonhos nos Países Baixos, onde antes da grande vitória deste domingo havia derrubado outros dois jogadores do Top 10, o canadense Felix Auger-Aliassime (N.4), nas quartas de final, e o russo Daniil Medvedev (N.8), nas semis.

"Não sei o que dizer. Este é um momento incrível para mim. Alex é um dos adversários mais difíceis que se pode enfrentar. Eu sabia que tinha que jogar o meu melhor para vencê-lo", comentou Majchrzak após a vitória.

O dia em 's-Hertogenbosch também deveria incluir a final feminina, mas o título foi decidido sem a necessidade de qualquer rali: a checa Barbora Krejcikova (N.45 da WTA) ficou doente e não conseguiu entrar em quadra, e a americana Robin Montgomery (N.484) foi declarada campeã.

Com isso, Montgomery, de 21 anos, subirá 244 posições no ranking da WTA e aparecerá no 240º posto nesta segunda-feira.

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tba/dar/dr/iga/cb

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