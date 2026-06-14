Ben Shelton é campeão do ATP 250 de Stuttgart e conquista seu 1º título na grama

O tenista americano Ben Shelton, número 5 do mundo, conquistou neste domingo (14) seu primeiro título jogando na grama, ao derrotar seu compatriota Taylor Fritz (N.9) na final do ATP 250 de Stuttgart.

Shelton fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 2-6 e 6-4, em uma hora e 48 minutos.

O jovem jogador de 23 anos havia conquistado em março o ATP 500 de Dalas, disputado em quadra dura, e em abril foi campeão do ATP 500 de Munique, no saibro.

Contra Fritz, especialista na grama, ele chega ao seu sexto título no circuito.

"Foi uma semana difícil, estou muito esgotado, com jogos muito disputados. Mas jogar como joguei, contra adversários de qualidade em duelos muito duros, e conseguir uma vitória sobre um dos melhores jogadores do mundo na grama, aumenta muito a minha confiança", comentou Shelton após a partida.

Após passar quase cinco horas em quadra no sábado, com dois jogos vencidos em três sets, nas quartas de final (1h43) e depois nas semifinais, Shelton aproveitou as poucas oportunidades que Fritz lhe deu para vencer.

Os dois jogadores americanos podem voltar a se enfrentar na semana que vem, também na Alemanha e na grama, já que estão do mesmo lado da chave do ATP 500 de Halle, que começa nesta segunda-feira.

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