Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ex-presidente sul-coreano é condenado à prisão por envio de drones à Coreia do Norte

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/06/2026 23:54

compartilhe

SIGA

O ex-presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol foi condenado nesta sexta-feira a 30 anos de prisão pelo envio de drones à Coreia do Norte, informou à AFP um porta-voz do Tribunal do Distrito Central de Seul.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a promotoria, a ação buscava criar um pretexto para a sua tentativa de decretar lei marcial em dezembro de 2024.

Em fevereiro, Yoon já havia sido condenado à prisão perpétua por insurreição, por tentar "paralisar" a Assembleia Nacional com a declaração da lei marcial, uma pena da qual o ex-presidente recorreu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sjh-cdl/jm/arm/nn/lb

Tópicos relacionados:

coreia direitos justica politica prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay