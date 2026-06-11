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Internacional

Haaland se diverte nas finais do hóquei antes de sua estreia na Copa do Mundo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/06/2026 23:42

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A poucos dias antes de sua estreia na Copa do Mundo, Erling Haaland e vários de seus companheiros de seleção da Noruega compareceram, nesta quinta-feira (11), ao quinto jogo da Stanley Cup, a final da liga norte-americana de hóquei no gelo (NHL). 

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O astro do Manchester City cumprimentou calorosamente os torcedores do Carolina Hurricanes ao aparecer nos telões do Lenovo Center, em Raleigh, na Carolina del Norte. 

Com um sorriso no rosto, Haaland se juntou à torcida e agitou uma toalha dos Hurricanes. 

O atacante, uma das figuras de maior destaque às vésperas da primeira Copa do Mundo de sua carreira, fez o trajeto de cerca de 120 quilômetros de Raleigh até Greensboro, na Carolina do Norte, onde fica a concentração da seleção norueguesa.

A Noruega, que participa da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998, estreia na competição no dia 16 de junho, em Boston, contra o Iraque, pelo Grupo I, que também conta com Senegal e França. 

A popularidade do hóquei no gelo está em ascensão na nação nórdica. Em maio passado, a seleção norueguesa protagonizou uma das maiores zebras dos últimos tempos ao derrotar o Canadá e conquistar a medalha de bronze no Mundial realizado na Suíça. 

O Carolina Hurricanes, cujo único título da Stanley Cup remonta a 2006, e o Vegas Golden Knights chegaram ao confronto desta quinta-feira empatados em 2 a 2 na série da final.

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gbv/cl/aam

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