Ataque russo deixa um morto na Ucrânia
compartilheSIGA
Um ataque noturno russo com drones matou uma mulher na região ucraniana de Sumi, informaram autoridades nesta sexta-feira (11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O inimigo lançou um ataque em massa com drones contra a infraestrutura civil" na cidade de Chostka, e uma mulher de 44 anos morreu, publicou no aplicativo Telegram o chefe do governo regional, Oleg Grigorov. Uma cidadã de 33 anos teve ferimentos graves, acrescentou.
O ataque causou danos em um prédio não residencial de três andares, informou Grigorov.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-jnd/ms/arm/mvl/lb