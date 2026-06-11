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Internacional

Ataque russo deixa um morto na Ucrânia

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/06/2026 23:30

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Um ataque noturno russo com drones matou uma mulher na região ucraniana de Sumi, informaram autoridades nesta sexta-feira (11).

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"O inimigo lançou um ataque em massa com drones contra a infraestrutura civil" na cidade de Chostka, e uma mulher de 44 anos morreu, publicou no aplicativo Telegram o chefe do governo regional, Oleg Grigorov. Uma cidadã de 33 anos teve ferimentos graves, acrescentou.

O ataque causou danos em um prédio não residencial de três andares, informou Grigorov.

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bur-jnd/ms/arm/mvl/lb

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

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