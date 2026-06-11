Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bolsas de Tóquio e Seul disparam após Trump cancelar ataques ao Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/06/2026 21:48

compartilhe

SIGA

O índice japonês Nikkei avançou 3% e o sul-coreano Kospi disparou mais de 7% nesta sexta-feira (12), depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou sua ameaça de novos ataques contra o Irã. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por volta de 00h15 GMT (21h15 da quinta-feira no horário de Brasília), o Nikkei 225 subia 3,5%, enquanto o índice de referência de Seul avançava 7,59%, depois que o presidente republicano indicou ainda que, nos próximos dias, um acordo para pôr fim à guerra poderia ser assinado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kh-aph/ep/lgo/arm/dga/ic

Tópicos relacionados:

acoes japao mercado politica scorea

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay