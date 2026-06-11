Bolsas de Tóquio e Seul disparam após Trump cancelar ataques ao Irã

O índice japonês Nikkei avançou 3% e o sul-coreano Kospi disparou mais de 7% nesta sexta-feira (12), depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou sua ameaça de novos ataques contra o Irã.

Por volta de 00h15 GMT (21h15 da quinta-feira no horário de Brasília), o Nikkei 225 subia 3,5%, enquanto o índice de referência de Seul avançava 7,59%, depois que o presidente republicano indicou ainda que, nos próximos dias, um acordo para pôr fim à guerra poderia ser assinado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kh-aph/ep/lgo/arm/dga/ic