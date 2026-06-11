Endo, capitão do Japão, está fora da Copa do Mundo devido a lesão

O capitão do Japão, Wataru Endo, ficou de fora da Copa do Mundo de 2026 após não conseguir se recuperar de uma lesão, e ele também anunciou sua aposentadoria da seleção nesta quinta-feira (11), três dias antes da estreia da seleção japonesa contra os Países Baixos.

O meio-campista do Liverpool estava com a seleção em Nashville, no Tennessee, mas deixou o torneio por não ter se recuperado de uma lesão no pé.

Ele será substituído por Shuto Machino, do Borussia Mönchengladbach.

Endo, de 33 anos, expressou nas redes sociais sua "frustração" por não poder jogar, mas demonstrou confiança de que sua equipe causará uma boa impressão no Grupo F, que conta também com Países Baixos, Tunísia e Suécia.

"Sem dúvida, chegará um momento no futuro em que o Japão vencerá a Copa do Mundo. Então, vamos acreditar nisso e apoiar a equipe", escreveu ele no X.

"Vamos unir as forças do Japão para que esse momento possa acontecer durante este torneio na América do Norte".

Endo tentava se recuperar da lesão desde uma partida entre Liverpool e Sunderland, em fevereiro, embora tenha voltado a jogar pelo Japão no dia 31 de maio, na vitória por 1 a 0 em um amistoso contra a Islândia.

Ele foi substituído no intervalo daquela partida e não completou um único treino durante o período de preparação no México para a Copa do Mundo.

"Fiz tudo o que estava ao meu alcance desde que sofri a lesão, por isso não tenho arrependimentos", declarou Endo.

"É claro que é frustrante não poder jogar esta Copa do Mundo. Mas, além disso, me enche de orgulho ter sido o capitão desta equipe desde a Copa do Mundo do Catar e de ter ajudado a transformá-la em um grupo onde parece natural dizer que nosso objetivo é vencer a Copa do Mundo".

Endo estreou pela seleção do Japão em 2015 e encerra sua trajetória com 73 partidas disputadas e quatro gols marcados pela equipe nacional.

Ele fez parte das listas de convocados do Japão para as Copas do Mundo de 2018 e 2022 e participou das vitórias históricas sobre a Alemanha e a Espanha no Catar.

"De agora em diante, estarei torcendo pelo Japão como qualquer outro torcedor".

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