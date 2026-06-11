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México precisa pressionar mais, diz Quiñones após marcar primeiro gol da Copa

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Repórter
11/06/2026 19:45

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O México precisa aproveitar a vantagem de jogar em casa e pressionar mais seus adversários, disse o atacante Julián Quiñones, que marcou o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026, na vitória da seleção mexicana sobre a África do Sul por 2 a 0 nesta quinta-feira (11), no jogo de abertura do torneio.

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Nascido na Colômbia, mas naturalizado mexicano em 2023, Quiñones balançou as redes aos nove minutos do primeiro tempo no Estádio Azteca.

"Estou muito feliz por ter marcado meu primeiro gol em Copas do Mundo neste estádio espetacular, lotado de torcedores que vieram nos apoiar", disse o jogador em entrevista à emissora Televisa após a partida.

Quiñones ressaltou, no entanto, que o México, na condição de coanfitrião da Copa do Mundo, precisa pressionar mais seus próximos adversários.

"Precisamos de mais ímpeto na pressão", afirmou. "Fizemos isso bem em alguns momentos, mas acho que a pressão sobre os adversários precisa ser constante, especialmente jogando em casa".

O México, que organiza a Copa do Mundo em conjunto com Estados Unidos e Canadá, é considerado favorito no Grupo A, completado por Coreia do Sul, República Tcheca e a África do Sul.

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sem/cl/cb/aam

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