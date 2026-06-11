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Irã diz que ainda não tomou decisão sobre acordo com EUA

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AFP
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Repórter
11/06/2026 19:00

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O Irã afirmou nesta quinta-feira (11) que ainda não tomou uma decisão sobre a proposta de paz dos Estados Unidos, depois que Donald Trump anunciou um "grande acordo" para pôr fim à guerra.

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"Até o momento, o Irã não chegou a uma conclusão definitiva sobre o acordo", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, horas depois de Trump assegurar que o pacto de paz seria assinado nos próximos dias na Europa.

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bur-ach/pdw/dga/nn/am

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