Irã diz que ainda não tomou decisão sobre acordo com EUA

O Irã afirmou nesta quinta-feira (11) que ainda não tomou uma decisão sobre a proposta de paz dos Estados Unidos, depois que Donald Trump anunciou um "grande acordo" para pôr fim à guerra.

"Até o momento, o Irã não chegou a uma conclusão definitiva sobre o acordo", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, horas depois de Trump assegurar que o pacto de paz seria assinado nos próximos dias na Europa.

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