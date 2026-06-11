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Wall Street fecha em forte alta

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Repórter
11/06/2026 18:39

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Wall Street fechou em forte alta nesta quinta-feira (11), impulsionada pela esperança renovada de um acordo no Oriente Médio, após comentários otimistas de Donald Trump e uma valorização do setor de tecnologia.

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O Dow Jones subiu 1,86%; o Nasdaq, 2,54%; e o S&P 500, 1,75%. "É um fechamento surpreendentemente positivo para este pregão, em que os índices oscilaram com cautela em alguns momentos e estagnaram em outros", destacou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, segundo o qual a tendência de alta se deve a "um sinal de esperança" no mercado em relação a uma resolução do conflito no Oriente Médio.

A perspectiva de um acordo também reduziu significativamente os preços do petróleo e os custos do endividamento. Já o Índice de Preços ao Produtor, uma medida da inflação no atacado nos Estados Unidos, subiu para 6,5% em maio, em comparação com o mesmo período do ano anterior, o nível mais alto em mais de três anos, segundo dados oficiais divulgados hoje.

A confiança em uma trégua duradoura no Oriente Médio "fomentou um apetite renovado por ativos de risco", o que se traduziu em um retorno às compras de ações de tecnologia, ressaltou Julian Pineda, do Forex.com.

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tmc/myl/dg/nn/lb

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