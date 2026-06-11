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México vence África do Sul (2-0) na abertura da Copa do Mundo de 2026

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Repórter
11/06/2026 18:15

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Em sua terceira Copa do Mundo como país-sede, o México derrotou a África do Sul por 2 a 0 no jogo de abertura do Mundial de 2026, nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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Julián Quiñones (aos 9 minutos) e Raúl Jiménez (67' minutos) marcaram os gols que garantiram à seleção mexicana sua primeira vitória em jogos de abertura de Copa, após sete tentativas anteriores sem sucesso (cinco derrotas e dois empates).

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jcm-jt/acc/mcd/cb

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