Trump nomeia procurador de Nova York para chefiar inteligência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta quinta-feira (11) o procurador de Nova York, Jay Clayton, como novo chefe de inteligência, após receber críticas de seu próprio partido por tentar colocar no cargo um aliado inexperiente.

Trump havia nomeado de forma interina Bill Pulte, um homem de sua confiança, mas sem experiência em assuntos de segurança nacional ou inteligência. Ele substituiu Tulsi Gabbard, que deixou o cargo no mês passado, para cuidar do marido com câncer.

"Tenho o prazer de anunciar a nomeação do muito respeitado Jay Clayton para ser o próximo diretor de Inteligência Nacional", anunciou Trump nas redes sociais, pedindo para o Senado confirmar o nome "o quanto antes".

Anos antes de ser nomeado procurador federal do estado de Nova York, Clayton atuou como diretor da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), no primeiro mandato de Trump.

A polêmica em torno do nome de Pulte culminou hoje com a rejeição pela Câmara dos Representantes de uma prorrogação de curto prazo de um programa de vigilância importante sem ordem judicial, como medida de protesto.

A votação fracassou em meio ao incômodo causado por Pulte, acusado pelos democratas de usar bancos de dados do governo para buscar informações prejudiciais sobre os inimigos políticos de Trump.

O presidente americano ordenou que Pulte cortasse empregos na área de inteligência, sob o argumento de que, por ser diretor interino e não precisar da confirmação do Senado, ele estava "menos amarrado".

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